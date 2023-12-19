В Дагестане аттестовали более 100 экскурсоводов и гидов-переводчиков

Экзаменуемые должны были пройти тестирование и выполнить практические задания

МАХАЧКАЛА, 19 декабря. /ТАСС/. Более 100 экскурсоводов и гидов-переводчиков в Дагестане успешно сдали квалификационный экзамен по новым правилам обязательной аттестации и получили документы государственного образца. Об этом сообщил ТАСС министр по туризму и народным художественным промыслам региона Эмин Мерданов.

Первый экзамен для экскурсоводов и переводчиков прошел в регионе в декабре 2022 года.

"С начала проведения экзаменов аттестацию в регионе прошли более 100 человек", - сказал Мерданов, отметив, что большинство из них были аттестованы в 2023 году.

Экзамены принимала аттестационная комиссия под председательством Мерданова. В нее также вошли представители туриндустрии, религиозных организаций и научного сообщества. Экзаменуемые должны были пройти тестирование и выполнить практические задания.

Как сообщили в пресс-службе Минтуризма региона, некоторые экзаменуемые не были согласны с перечнем вопросов, включенных в аттестационные билеты квалификационного экзамена. Для обсуждения вопроса в министерстве была организована итоговая встреча с экскурсоводами, в том числе не сдавшими экзамены. По словам министра, задания составлялись историками, географами и преподавателями ведущих вузов республики. "Вопросы составлялись в целях повышения профессионального уровня экскурсоводов. Гиды-экскурсоводы должны хорошо знать не только географию и историю родного края, но и уметь оказать первую медицинскую помощь, знать юридические основы туристической деятельности. Мы, в свою очередь, готовы оказать всяческую поддержку нашим гидам, в том числе информационную, именно поэтому мы подготовили методичку с перечнем необходимой литературы", - цитирует Мерданова пресс-служба министерства.

В соответствии с постановлением правительства РФ с 1 сентября 2022 года на территории всей страны вступила в действие обязательная аттестация гидов-переводчиков и экскурсоводов. Если у экскурсовода или гида-переводчика есть действующее свидетельство об аккредитации и нагрудный знак-идентификатор, выданные до дня вступления нового закона в силу, то они действительны до окончания своего срока действия, но не позднее 1 января 2024 года.