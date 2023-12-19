Великий Новгород вновь проведет новогоднюю ночь без массовых гуляний и салюта

При этом на Софийской площади состоится торжественное зажжение огней новогодней елки

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 декабря. /ТАСС/. Новогодняя ночь пройдет в Великом Новгороде без массовых гуляний и праздничного фейерверка, как и годом ранее. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городской администрации.

"В новогоднюю ночь в областном центре, как и в прошлом году, не планируется проведение массовых развлекательных мероприятий, а также праздничного фейерверка", - сообщил собеседник агентства.

Как уточнили в администрации, 23 декабря в 18:00 на Софийской площади состоится торжественное зажжение огней новогодней елки, а 5 января на железнодорожном вокзале Великого Новгорода состоится встреча поезда Деда Мороза.

Как сообщили в свою очередь в Минтрансе региона, планируемое время прибытия волшебного поезда в Великий Новгород - 20:20, отправление - 23:20. В поезде можно будет посетить лавку, фотокупе и рестораны северной кухни. Также будет работать почта Деда Мороза - на перроне установят специальный почтовый ящик.