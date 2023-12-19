"Москвариум" отправил 200 рыб пострадавшему от стихии аквариуму-музею Севастополя

Перед отправкой рыб упаковали в специальные емкости для перевозки с достаточным количеством кислорода и поместили в специальные контейнеры, которые помогают сохранить тепло

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" подарил Севастопольскому морскому аквариуму-музею, где после затопления одного из залов во время шторма погибли около 700-800 животных, свыше 200 рыб восьми видов. Об этом ТАСС сообщила глава биологической службы Центра Ирина Мейнцер.

Ранее со ссылкой на губернатора Севастополя Михаила Развожаева сообщалось, что в ноябре из-за шторма морской водой был затоплен зал аквариума-музея Севастополя, погибли свыше 500 морских животных. По данным директора аквариума Юрия Кравцова, в затопленном зале аквариума, который находился со стороны моря, обитали 700-800 тропических пресноводных животных.

"Из Москвы в Севастополь отправился автобус, который доставит в севастопольский аквариум, пострадавший от шторма, 219 рыб восьми видов. Размноженные в "Москвариуме" рыбы помогут коллегам восстановить коллекцию пресноводных животных, которые погибли из-за затопления морской водой одного из залов во время шторма. Мы находимся на постоянной связи с сотрудниками севастопольского аквариума и готовы оказывать им необходимую помощь, если она потребуется", - сказала глава биологической службы "Москвариума".

Отправленные в Севастополь пресноводные рыбы - это обитатели Юго-Восточной Азии, Амазонии и Африки восьми видов: барбус огненный, барбус шуберта, барбус пятиполосый, гурами мраморный, полиптерус сенегальский, полиптерус орнатипинис, астронотус и цихлиды озера Малави. Перед отправкой рыб упаковали в специальные емкости для перевозки с достаточным количеством кислорода и поместили в специальные контейнеры, которые помогают сохранить тепло. Это важно, поскольку рыбы - это холоднокровные животные, которые не могут поддерживать температуру тела самостоятельно.

"Ожидается, что автобус с рыбами прибудет в Севастополь в ближайшие двое суток. Сохранение биоразнообразия на планете - одна из ключевых целей "Москвариума". Размножение видов в искусственной среде позволяет центру пополнять экспозицию, не вылавливая животных из дикой среды, и помогать другим организациям", - добавила Мейнцер.

Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" - крупнейший в Европе аквариум, удаленный от морского побережья. Обитателями 80 аквариумов являются более 12 тыс. морских и пресноводных животных со всех уголков планеты. Среди редких животных, в частности, амазонские арапаймы и черепаха бисса. Посетители могут побывать на открытых тренировках байкальских нерп, азиатских выдр и капибар, понаблюдать за кормлением акул, скатов, пираний.

О ЧП в аквариуме-музее Севастополя

В ноябре во время шторма холодная морская вода хлынула через вентиляционное оборудование, расположенное на крыше третьего зала аквариума. Большая часть обитателей зала - тропических пресноводных животных - погибла практически сразу от термального удара. "Погибли примерно 700-800 животных, среди них черные паку, нотоптерусы (рыбы-ножи), пираньи, полиптерусы (рыбы-драконы), панцирные щуки, каламоихты калабарские (рыбы-змеи), сомы из реки Оринокко, цихлиды малавийские, скаты моторо, дорадо и другие пресноводные рыбы. Часть погибли, часть еще жива, и мы прилагаем максимум усилий, чтобы они выжили", - сообщалось на странице аквариума-музея в социальной сети "ВКонтакте".

Музей работает в обычном режиме, кроме третьего зала. Его открытие планируется не ранее апреля 2024 года после восстановления.

Севастопольский морской аквариум-музей - один из старейших публичных аквариумов в Европе, является первым морским аквариумом Российской империи. Он был основан в 1897 году при Севастопольской биологической станции.