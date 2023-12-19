Мордовский госуниверситет получит грант на создание Федерального центра биотехнологий

Основная цель создания центра - локализовать разработки и обеспечить полный цикл производства новых биотехнологических препаратов

ТАСС, 19 декабря. Министерство науки и высшего образования России поддержало заявку Мордовии по программе "Приоритет-2030". Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева получит специальную часть гранта, средства которого направят на создание в республике Федерального центра биотехнологий, сообщил в своем Telegram-канале глава Мордовии Артем Здунов.

"МГУ им. Н. П. Огарева впервые получит специальную часть гранта программы "Приоритет-2030"! Соответствующий протокол опубликован сегодня на сайте Министерства науки и высшего образования России. А это значит, что именно у нас, в Мордовии, появится Федеральный центр биотехнологий", - написал Здунов.

Как сообщается на сайте правительства республики, на этапе подготовки заявки Мордовию поддержали Минпромторг и Российская академия наук. Работа по реализации проекта по созданию центра, организации целевого обучения производственников, студентов и преподавателей ведется в регионе совместно с коллективом МГУ им. Н.П. Огарева и ГК "Промомед".

Основная цель создания центра - локализовать разработки и обеспечить полный цикл производства новых биотехнологических препаратов. На базе центра будут проводиться исследования, ранее выполняемые за рубежом. "Это позволит нам обеспечивать людей жизненно важными препаратами для лечения онкологических, аутоиммунных, орфанных и генетических заболеваний, готовить свои высококвалифицированные кадры. Значительный вклад будет внесен и в развитие российской науки в целом", - подчеркнул Здунов.

В Мордовии при поддержке ученых вуза получили первую отечественную субстанцию и запустили первое в стране производство антибиотиков полного цикла. За два года открыли пять новых лабораторий: искусственного интеллекта, биотехнологий, испытаний фармпрепаратов, техобслуживания и ремонта оборудования.

"Приоритет-2030" - самая масштабная в истории России государственная программа поддержки университетов. Программа направлена на повышение конкурентоспособности России в области образования, науки и технологий. Запущена 24 июня 2021 года, предполагаемый срок реализации - 10 лет.