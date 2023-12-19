Многодетная семья из ФРГ получила временное убежище в России

Основным мотивом для переезда стали опасения супругов о том, что органы ювенальной полиции заберут у них детей

ТАСС, 19 декабря. Сотрудники миграционной службы в Калужской области помогли многодетной семье из Германии получить временное убежище на территории России. Об этом сообщил в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Мои коллеги из Калуги помогли многодетной семье, которая переехала в Россию из Германии. <...> В России супруги обратились в миграционное подразделение за предоставлением временного убежища. В кратчайшие сроки наши полицейские рассмотрели обращение и в торжественной обстановке выдали свидетельства о предоставлении временного убежища на территории нашей страны старшим членам семьи Хардер", - написала она.

По словам Волк, отец, мать и шестеро детей прибыли из Германии в Россию в ноябре. Основным мотивом для переезда стали опасения супругов о том, что органы ювенальной полиции заберут у них детей.

В дальнейшем семья планирует получить гражданство РФ.