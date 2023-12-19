Путин поздравил две бригады и полк ВС РФ с присвоением наименований "гвардейские"

Президент России выразил уверенность в том, что воины-гвардейцы будут и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине и надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь россиян

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил 100-ю отдельную гвардейскую бригаду разведки, 49-ю гвардейскую зенитную ракетную бригаду, 177-й отдельный гвардейский полк морской пехоты и 41-ю гвардейскую общевойсковую краснознаменную армию с присвоением почетных наименований "гвардейские".

"Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава <...> в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", - подчеркнул глава государства в телеграммах, опубликованных на сайте Кремля.

Путин выразил уверенность в том, что воины-гвардейцы будут и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине и надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь россиян. Он пожелал командованию и личному составу бригад, полка и общевойсковой краснознаменной армии крепкого здоровья и успехов.