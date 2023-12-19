Люди с инвалидностью и родители в декрете смогут пройти бесплатное переобучение

Это станет возможным с 2024 года благодаря нацпроекту "Демография"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Бесплатное профессиональное переобучение, помимо других категорий, смогут пройти россияне с инвалидностью, а также родители в декрете. Это следует из представленной Минтрудом России программы бесплатного переобучения по нацпроекту "Демография" на 2024 год.

"Предлагается распространить бесплатное переобучение на всех соискателей для трудоустройства по приоритетным для рынка труда направлениям. Перечень специальностей и профессий будет определять правительство РФ с учетом кадровой потребности отраслей. Также получить востребованную в своем регионе профессию смогут граждане с инвалидностью, а также те, кто фактически осуществляют уход за ребенком и находятся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Это может быть мать или отец ребенка, опекун или другой родственник", - пояснили журналистам в пресс-службе Минтруда.

В министерстве добавили, что граждане в возрасте 50 лет и старше, неработающие мамы детей дошкольного возраста, отдельные категории молодежи до 35 лет, ветераны СВО, безработные или находящиеся под риском увольнения граждане как и сейчас смогут воспользоваться господдержкой в следующем году. Соответствующий проект постановления размещен на портале нормативно-правовых актов для общественного обсуждения.

Как напомнили в министерстве, действующей программой предусмотрено заключение гражданами договора перед обучением, в качестве гарантии будущего трудоустройства проект предусматривает его заключение с помощью портала "Работа России". Кроме того, дополнительно включено положение о возможности с 1 января 2025 года оценки образовательных программ и организаций участниками проекта.

Подробнее ознакомиться с направлениями обучения и подать заявку можно на портале "Работа России". После подачи заявки необходимо пройти профориентацию в центре занятости, чтобы специалисты подобрали программу с учетом стартовых навыков и карьерных целей. Обучение для всех участников бесплатное.