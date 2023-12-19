В Петербурге из-за сильного ветра остановили работу центральной горки

В городе ввели желтый уровень погодной опасности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Работу новогодней горки, которая расположена на Дворцовой площади, остановили из-за сильного ветра. Об этом сообщила администрация Рождественской ярмарки на своей странице во "ВКонтакте".

"Ветер свирепствует все сильнее, и наша Рождественская горка на Дворцовой временно приостанавливает свою работу - до тех пор, пока ветер не утихнет, и мы не будем сомневаться в вашей безопасности", - говорится в сообщении.

Праздничная горка открылась на Дворцовой площади 9 декабря, ее высота составляет около 8 м.

Как передает корреспондент ТАСС, из-за бушующего ветра главная ель Петербурга, которая также находится на Дворцовой, наклонилась.

Кроме того, из-за ветра в Петербурге до вечера 20 декабря введен желтый уровень погодной опасности, прогнозируется подъем уровня воды в реках и каналах до 120-150 см. В Ленобласти порывы ветра местами достигают 15-20 м/с. Как сообщила пресс-служба администрации региона в своем телеграм-канале, несколько районов Волхова остались без электроснабжения, на месте работают аварийные бригады. В свою очередь как написал главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем телеграм-канале, в течение дня в городе ветер достигал 16 м/с, на акватории Невской губы 20 м/с. Сильный ветер будет сохраняться предстоящей ночью.