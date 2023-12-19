В Сыктывкаре ввели противоэпидемические мероприятия в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ

Меры начинают действовать с 20 декабря

СЫКТЫВКАР, 19 декабря. /ТАСС/. Противоэпидемические мероприятия введены в Сыктывкаре с 20 декабря и до особого распоряжения в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ и гриппом. Продлены часы работы аптек, введен жесткий критерий по вводу карантина, масочный режим, требования по дезинфекции и обеззараживании воздуха, сообщила администрация муниципалитета.

"В Сыктывкаре вводятся в действие противоэпидемические мероприятия, направленные на профилактику гриппа, острых респираторных вирусных инфекций и COVID-19 на территории муниципалитета. Они будут действовать с 20 декабря до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

В частности, аптекам рекомендовано продлить часы работы, организовать подготовку набора медикаментов для лечения больных гриппом и ОРВИ, разместить наглядную информацию об их наличии и стоимости. В образовательных учреждениях при заболеваемости 20% сотрудников предписано вводить карантин. Решения принимаются индивидуально по каждому учреждению.

Руководителям организаций, предприятий и учреждений в период подъема уровня заболеваемости рекомендовано организовать защиту персонала от заболевания гриппом - "масочный режим, прием противогриппозных медикаментозных средств и другие меры", говорится в сообщении. В учреждениях образования, спорта и культуры потребовали усилить режим дезинфекции, обеззараживание воздуха. Меры рекомендованы организациям образования, дополнительного образования, культуры, спорта, общественного питания, транспорта независимо от формы собственности.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, за минувшую неделю в Сыктывкаре зарегистрировано 5 396 обращений за медицинской помощью с симптомами ОРВИ и гриппа, что превышает эпидпорог на 32,6%. Среди взрослого населения эпидпорог превышен на 147,3%. Лабораторно подтверждено 108 случаев гриппа A. В целом по региону за медпомощью за неделю обратились более 12,7 тыс. человек. Эпидпорог превышен на 49,2%, в том числе среди взрослого населения - на 171,8%.