В Риме прошел пикет в знак протеста против отправки вооружений на Украину

Таким образом организаторы акции хотят привлечь вниманию к тому, что правительство республики пытается провести декрет о дальнейшем оказании помощи Киеву в обход одобрения парламента

РИМ, 19 декабря. /ТАСС/. Пикет в знак протеста против направления на Украину оружия прошел в центре итальянской столицы, на площади напротив Пантеона, одного из знаковых памятников Вечного города. Организаторами акции выступили объединения коммунистического толка и католические ассоциации.

"Мы хотим привлечь внимание и мобилизовать общественное мнение, потому что правительство пытается провести декрет в обход одобрения парламента. В парламенте должна состояться дискуссия о продолжении военной помощи, и мы будем пытаться с итальянских площадей убедить парламентариев не одобрять это решение", - рассказал один из организаторов Алессандро Перри корреспонденту ТАСС. Он уточнил, что в ближайшее время планируется несколько акций с участием студентов и трудящихся, чтобы "дать услышать свой голос".

Выступавшие на импровизированном митинге говорили о преступных действиях НАТО и стран - членов альянса, которые, направляя оружие, фактически участвуют в конфликте. В пикете приняли участие достаточно молодые люди, которые говорили о неприемлемости "империалистического диктата" для новых поколений.

Во вторник стало известно о готовности восьмого пакета военной помощи Украине, а на заседании Совмина Италии было одобрено решение о продлении военной помощи на весь 2024 год.

Ранее глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель заявил, что военная поддержка Украины должна продолжиться и расшириться.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров неоднократно заявлял, что западные страны фактически воюют с Россией под видом поставок вооружений Украине, предоставления разведданных и помощи в подготовке войск.