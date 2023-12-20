Дуров, близняшки из Atomic Heart и группа "Ят-Ха" признаны героями рунета по версии РОЦИТ

Среди лауреатов премий эксперты Регионального общественного центра интернет-технологий назвали блогера и музыканта Раиля Арсланова, военкора Николая Долгачева, блогера и волонтера Валерию Петрусевич, а также пенсионера из Щелково Михаила Макарова

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) назвал героями российского сегмента интернета по итогам 2023 года создателя мессенджера Telegram Павла Дурова, сестер-близняшек из компьютерной игры Atomic Heart и группу "Ят-Ха", которая озвучила презентацию Apple, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Среди лауреатов премий эксперты РОЦИТ назвали блогера и музыканта Раиля Арсланова, военкора Николая Долгачева, блогера и волонтера Валерию Петрусевич, пенсионера из Щелково Михаила Макарова. Также были отмечены социальная сеть Looky, интернет-мем "Самоуверенный Шариков".

Специальный приз от генерального партнера премии "Герои рунета" - АНО "Координационный центр доменов. RU/РФ" - получили российские нейросети "Шедеврум" и GigaChat.

В рамках церемонии вручения премии "Герои рунета" отдельно выделили вклад российских специалистов по кибербезопасности в сохранение устойчивости национальной цифровой инфраструктуры в условиях непрекращающихся хакерских атак извне. Было решено, что награда будет храниться в "Кибердоме" - уникальном кибербез-хабе, созданном для развития и поддержки индустрии кибербезопасности РФ. Статуэтку с логотипом премии заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Александр Шойтов вручил генеральному директору "Кибердома" Сергею Калмыкову.