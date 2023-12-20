Смоленский автор подала иск к Акунину о плагиате на 1 млн рублей

Татьяна Викентьева утверждает, что писатель переработал ее произведение, которое впоследствии легло в основу сериала "Фандорин. Азазель"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Писательница из Смоленской области Татьяна Викентьева просит Таганский суд Москвы запретить прокат сериала "Фандорин. Азазель" - современной интерпретации истории сыщика Эраста Фандорина из романов Бориса Акунина, накануне включенного в реестр террористов и экстремистов. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, истец обвиняет Акунина в плагиате, просит взыскать в свою пользу всю прибыль от проката картины, а также возместить ей моральный вред в размере 1 млн рублей.

"Таганский районный суд зарегистрировал гражданское дело по иску Викентьевой Татьяны Трофимовны к Чхартишвили Григорию Шалвовичу (Борис Акунин - прим. ТАСС) о защите авторских прав. Иск в настоящее время оставлен без рассмотрения из-за повторной неявки истца", - сказала пресс-секретарь суда Зульфия Гиринчук.

В иске Викентьева настаивает, что Акунин переработал ее пьесу "Дом смерти". Писательница уточняет, что ее обращение в суд связано с выходом в 2023 году второго мини-сериала "Фандорин. Азазель". Истец требует запретить прокат киноработ, признать ее права на произведение, взыскать всю прибыль от проката в свою пользу, а также возместить ей моральный вред, который она оценила в 1 млн рублей.

Ранее в отношении Акунина возбудили дело о публичном оправдании терроризма и публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации (ст. 205.2, ст. 207.3 УК РФ). Следствие планирует объявить его в розыск и ходатайствовать о его заочном аресте.

Ранее писатель в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) признал, что Киев в ходе нынешнего конфликта не добьется военной победы, при этом он оправдал попытки атаковать российские города с помощью беспилотников. После публикации записи разговора объединенная розничная сеть книжных магазинов "Читай-город - Буквоед" приостановила продажи книг Акунина из-за его антироссийских высказываний.