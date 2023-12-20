В Дагестане число сельскохозяйственных ярмарок за год выросло в два раза

Уровень обеспеченности местной продукцией в соцобъектах региона за последние три года вырос на 30%

МАХАЧКАЛА, 20 декабря. /ТАСС/. Количество проводимых сельскохозяйственных ярмарок в Дагестане за год увеличилось вдвое. Об этом сообщил министр промышленности и торговли региона Низам Халилов.

"В 2023 году по плану организации и проведения сельскохозяйственных ярмарок и фестивалей в регионе предусматривается 3 469 ярмарочных мероприятий, что в 2,1 раза больше, чем в 2022 году. На сегодняшний день уже проведено более 3 200 ярмарочных мероприятий", - сказал Халилов.

Как уточнили в пресс-службе правительства региона, уровень обеспеченности местной продукцией в соцобъектах Дагестана за последние три года вырос на 30%.

"По поручению председателя правительства региона проводили совещание с привлечением всех заинтересованных сторон для выработки определенных механизмов. Мы видим, что за последние два-три года уровень обеспеченности местной продукцией социальных объектов - школ, больниц, детских садов - вырос на 30%", - привела пресс-служба слова заместителя председателя правительства Дагестана Наримана Абдулмуталибова.