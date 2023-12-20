На Камчатке планируют запустить маршрут по хвойному массиву

Он будет доступен к посещению после открытия ледовой переправы к поселку Таежный в Мильковском районе края

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 декабря. /ТАСС/. Познавательный маршрут по хвойному массиву Щапинских ельников готовят к открытию на Камчатке в преддверии новогодних праздников и традиционного наплыва туристов на полуостров, сообщили ТАСС в Кроноцком заповеднике.

"Познавательный маршрут "Зимняя сказка" стал серебряным призером профессиональной туристической премии "Маршруты России". Туристов приглашают в путешествие к уникальному для полуострова хвойному массиву Щапинских ельников и горячим целебным источникам в окружении живописных горных ландшафтов. На территории расположены уютные гостевые дома, оборудованы купальни, баня. Безопасность путешественников на протяжении всего пути обеспечивают госинспекторы заповедника", - сообщили в особо-охраняемой природной территории.

Уточняется, что уже расчищена снегоходная трасса от упавших деревьев и веток, которые могут представлять опасность во время движения. Маршрут будет доступен к посещению после открытия ледовой переправы к поселку Таежный в Мильковском районе края. Планируется, что туристы отправятся в "Зимнюю сказку" в конце декабря.

Как ранее сообщили ТАСС в краевом правительстве, особенной популярностью у туристов на Камчатке зимой также пользуются горнолыжные туры, в том числе фрирайд на склонах вулканов, хели-ски туры, посещение питомников ездовых собак, зимний серфинг в водах Тихого океана. Также гости полуострова посещают горячие термальные источники. По предварительным данным, туристический поток на Камчатку с января по сентябрь 2023 года достиг отметки в 330 тыс. человек. В 2022 году туристический поток на Камчатку достиг 350 тыс. человек - рекордный показатель за всю историю отрасли.