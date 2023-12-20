В Петропавловске-Камчатском планируют открыть интерактивный планетарий

Его разместят в районе Никольской сопки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 декабря. /ТАСС/. Интерактивный планетарий в районе популярного туристического места - Никольской сопки - откроют в Петропавловске-Камчатске. Благоустройство объекта начнут в 2024 году, написал в своем телеграм-канале глава региона Владимир Солодов.

"В следующем году приступаем к благоустройству верхней площадки Никольской сопки, которую сегодня занимает полуразрушенный телецентр. Здесь будет продолжение прогулочной парковой зоны, центр по робототехнике и новым инженерным технологиям, а также интерактивный планетарий", - написал он.

Губернатор уточнил, что проектом по созданию планетария занимается одна из сильнейших команд в стране, которая уже создала шесть таких объектов. Для всех посетителей планетария будет доступен широкий набор интерактивных представлений на куполе: про звезды, вулканы, гейзеры, недра земли и подводный мир Дальнего Востока.