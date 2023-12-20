В аэропорту Южно-Сахалинска из-за непогоды задержали 11 авиарейсов

В настоящее время в регионе идет снег, дует ветер, отмечается плохая видимость из-за метели

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Несколько рейсов задержаны в аэропорту Южно-Сахалинска из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили ТАСС в аэропорту.

"Задержка по метеоусловиям", - рассказали там.

Согласно данным табло аэропорта, с 19 декабря задержаны четыре рейса на прилет и на вылет между Южно-Сахалинском и Зональным (центральная часть Сахалина). Их перенесли на 21 декабря. Также с вечера 19 декабря задержаны на сутки два рейса между Южно-Сахалинском и Курильском (остров Итуруп, Курилы, Сахалинская область). Кроме того, 20 декабря не могут вылететь по расписанию три рейса до Александровска-Сахалинского и Охи (север Сахалина) и один рейс до Новосибирска. Задержан обратный рейс из Охи.

По информации аэропорта Южно-Сахалинска, его координационно-диспетчерский центр контролирует ситуацию по задержке рейсов. "В настоящее время персонал наземных служб аэропортов назначения предпринимает максимальные усилия по очистке летного поля", - рассказали в аэропорту и добавили, что в Охе, Зональном и Курильске погода только ухудшилась. Там отмечается плохая видимость, обильные осадки и боковой ветер.

Сейчас в Сахалинской области идет снег, дует ветер, отмечается плохая видимость из-за метели. Температура воздуха в Южно-Сахалинске в утренние часы - минус 7 градусов.