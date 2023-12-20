Часть школьников на юге Сахалина перевели на дистанционное обучение из-за метели

В регионе наблюдаются снег, ветер, местами отмечается метель и плохая видимость

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Часть школьников в Корсаковском городском округе на юге Сахалина переведена на дистанционное обучение из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили журналистам в пресс-службе Министерства образования Сахалинской области.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями 20 декабря учащиеся 1-4 классов Корсаковского района переведены на дистанционное обучение. В селе Чапаево (Корсаковский район - прим. ТАСС) на дистанционном обучении все школьники - 1-11 классы", - рассказали в министерстве.

Сейчас в Сахалинской области идет снег, дует ветер, местами отмечается метель и плохая видимость. Ранее сообщалось, что из-за непогоды в аэропорту Южно-Сахалинска задержаны 11 рейсов.