20 декабря, 00:52

"Известия": наследников участников СВО освободят от пошлины за недвижимость

Эрик Романенко/ ТАСС
© Эрик Романенко/ ТАСС

Инициатива рассматривается в приоритетном порядке, ее могут принять в весеннюю сессию, сообщила газета

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ поддержало законопроект депутатов Госдумы с поправками в Налоговый кодекс, которые освободят наследников участников специальной военной операции (СВО) от выплаты пошлины за недвижимость. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на документ заключения кабмина.

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Как сообщает издание, поправки подготовили депутаты "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России - За правду". Новой льготой смогут воспользоваться родственники военнослужащих Минобороны, сотрудников Росгвардии и МВД, которые погибли при исполнении долга или умерли от полученного на службе заболевания или ранения.

"Все законопроекты, которые касаются участников СВО и их семей, Госдума рассматривает в приоритетном порядке. Поэтому, думаю, что уже в весеннюю сессию эта инициатива будет принята", - отметила "Известиям" автор законопроекта, представитель фракции "Единая Россия" Наталья Костенко.

Родственники участников СВО освобождены от оплаты нотариальных услуг при оформлении наследства, тем не менее им приходится оплачивать госпошлину в размере 2 тыс. рублей за каждую сделку с недвижимостью. С новыми поправками в Налоговый кодекс эту категорию граждан освободят от уплаты госпошлины при регистрации недвижимости в Росреестре, сообщают "Известия".

Как сообщила изданию Костенко, Министерство финансов сразу поддержало поправки. По словам депутата от фракции "Справедливая Россия - За правду" Яны Лантаровой, инициатива станет существенной поддержкой для малообеспеченных семей, которым тяжело найти средства для оформления наследства.

В комитете по экономической политике Госдумы "Известиям" подтвердили, что готовы поддержать законопроект. Там подчеркнули, что новая льгота не будет убыточна для бюджета. 

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