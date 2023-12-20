ВОЗ допустила рост заболеваемости ковидом из-за его варианта JN.1

В частности, увеличение числа зараженных может коснуться Северного полушария, утонила организация

ЖЕНЕВА, 20 декабря. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обратила внимание на быстрое распространение варианта коронавируса JN.1. Она классифицировала его как "вариант, вызывающий интерес", предупредив, что в условиях наступления зимы в Северном полушарии он может вызвать рост заболеваемости.

"В связи с быстрорастущим распространением JN.1 ВОЗ классифицировала его как отдельный вариант, представляющий интерес (VOI) - от родительской линии BA.2.86", - говорится в опубликованном в Женеве информационном бюллетене ВОЗ.

Имеющиеся у ВОЗ данные указывают на то, что "дополнительный глобальный риск для общественного здравоохранения, создаваемый JN.1, в настоящее время оценивается как низкий". "Несмотря на это, с наступлением зимы в Северном полушарии JN.1 может увеличить бремя респираторных инфекций во многих странах", - констатировали в ВОЗ.

Организация напомнила, что "существующие вакцины продолжают защищать от тяжелых заболеваний и смерти от JN.1 и других циркулирующих вариантов SARS-CoV-2".

COVID-19 - не единственное циркулирующее респираторное заболевание, напомнили в ВОЗ. Растет заболеваемость гриппом, респираторно-синцитиальным вирусом и детской пневмонией. ВОЗ посоветовала в этой связи "принимать меры по предотвращению инфекций и тяжелых заболеваний, используя все доступные средства".