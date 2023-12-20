В Якутии рассматривают применение ИИ для прогнозирования паводков

В 2023 году общий ущерб от весенних и летне-осенних паводков составил 359 млн рублей

ЯКУТСК, 20 декабря. /ТАСС/. Министерство по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии рассматривает разработку системы моделирования для прогнозирования опасных ситуаций при наводнениях с использованием методов искусственного интеллекта. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Лепчиков.

"Прорабатывается вопрос разработки системы моделирования для прогнозирования опасных ситуаций при наводнениях с использованием методов искусственного интеллекта и больших данных. Уверен, что предоставленное нам согласие МЧС России на доступ к гидрометеорологическим данным Росгидромета по территории Республики Саха (Якутия) обеспечит разработку нейросетевой модели и поднимет на новый уровень систему прогнозирования и мониторинга ЧС", - сказал Лепчиков, выступая на подведении итогов деятельности Якутской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2023 году и постановке задач на 2024 год.

Весенние и летне-осенние паводки затронули в 2023 году 20 населенных пунктов в девяти районах Якутии, порядка 70 домов и свыше 300 приусадебных участков оказались затоплены. Общий ущерб составил 359 млн рублей.

Якутия - один из самых паводкоопасных регионов России. Особенно опасны весенние половодья, когда во время образования заторов, зажимов и других явлений уровень рек повышается, и они выходят из берегов. Также опасны ливневые обильные дожди на малых горных реках. Для предотвращения этой угрозы в республике каждый год заранее проводятся профилактические мероприятия.