В Москве ожидаются небольшой дождь и до плюс 3 градусов

Атмосферное давление составит около 735 мм ртутного столба

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой дождь и мокрый снег, гололедица прогнозируются в Москве в среду. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет плюс 1-3 градусов, в ночь на четверг - до минус 1 градуса.

Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 735 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура воздуха будет колебаться в пределах минус 1 - плюс 4 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки минус 3 градуса.