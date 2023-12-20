ВСУ повредили около 20 объектов связи в прифронтовой зоне Херсонской области

Министр цифрового развития и массовых коммуникаций региона Никита Бородин отметил, что это достаточно большой ущерб

ГЕНИЧЕСК, 20 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) повредили около 20 объектов связи в населенных пунктах 15-километровой зоны Херсонской области. Как сообщил ТАСС министр цифрового развития и массовых коммуникаций региона Никита Бородин, это достаточно большой ущерб.

Он отметил, что украинские военные целенаправленными обстрелами добились "эффекта гирлянды", когда ударили по узловому объекту связи, а выключились связанные с ними базовые станции. "Последние три месяца украинская сторона активно обстреливает объекты связи. У нас повреждено порядка 20 объектов в 15-километровой зоне. Относительно этих населенных пунктов это достаточно большой ущерб, повреждены узловые объекты связи", - сказал Бородин.

Среди районов, в которых разрушены объекты мобильной связи и телерадиовещания, он назвал Алёшкинский, Голопристанский и Горностаевский муниципальные округа, а также Новокаховский городской округ. Бородин пояснил, что обеспечить населенные пункты этих округов связью, устранив повреждения, не получается из-за того, что ремонтные бригады подвергаются обстрелам с украинской стороны, некоторые из сотрудников были ранены. "Более или менее устойчивая связь в 15-километровой зоне - это агломерация Каховка, Новая Каховка, Таврийск", - добавил министр, уточнив, что все крупные населенные пункты и основные участки трасс покрыты стабильной связью.

В 15-километровую зону входят населенные пункты Алёшкинского, Великолепетихинского, Верхнерогачикского, Голопристанского, Горностаевского муниципальных и Новокаховского городского округов на левом берегу Днепра. Они находятся на расстоянии до 15 км от реки и считаются прифронтовыми.