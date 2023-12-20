Мясо сарлыка из отдаленного района Тувы отправят бойцам в зону СВО к Новому году

Грузовой автомобиль с новогодним сбором отправится 21 декабря

ТАСС, 20 декабря. Животноводы Тувы отправят мясо горного яка (сарлыка) из отдаленного Монгун-Тайгинского района республики солдатам в зону специальной военной операции (СВО) к Новому году. Об этом ТАСС сообщили в региональном отделении Народного фронта.

"Чабаны и сельхозпредприятия разных районов Тувы отправят бойцам в зону специальной военной операции к Новому году мясо сарлыка из отдаленного Монгун-Тайгинского района Тувы", - отметили в Народном фронте.

По данным регионального министерства сельского хозяйства, всего бойцам из Тувы будет отправлено около 3 тонн мяса. Помимо сарлыка, животноводы передадут баранину, конину. "Эта помощь как-то скрасит тяжелые будни наших бойцов на фронте и, конечно же, поднимет их настроение", - добавили в министерстве.

Грузовой автомобиль с новогодним сбором отправится 21 декабря, чтобы успеть доставить гуманитарный груз бойцам накануне Нового года.

Предприниматели, общественные организации и жители Тувы уже передали около 40 единиц автотехники, в том числе автомобили высокой проходимости, на территорию специальной военной операции. В республике планируют построить парк памяти героев СВО. Из-за проведения спецоперации в Туве отменили новогодние корпоративные мероприятия в коллективах органов исполнительной власти и их подведомственных учреждений. Средства от их проведения направят на помощь военнослужащим республики.