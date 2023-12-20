Генпрокуратура России изменила правила перевозки детей в самолетах

Как сообщило ведомство, авиакомпаниям запретили сажать ребенка отдельно от родителей во время рейса

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ внесла изменение в правила перевозки детей в самолетах, теперь авиакомпании обязаны не рассаживать детей и родителей во время перелета. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"После вмешательства надзорного ведомства в правила перевозок авиакомпаний внесены изменения, направленные на защиту прав детей. Теперь пассажирам предоставляется выбор, с кем из сопровождающих будет лететь ребенок. Об этом предупреждают на стойках регистрации и сайтах авиакомпаний", - говорится в опубликованном сообщении.

Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил провести проверку соблюдения авиакомпаниями и аэропортами прав пассажиров с малолетними детьми. В ходе проверки было установлено, что локальные акты некоторых авиаперевозчиков, регламентирующие условия обслуживания таких пассажиров, не соответствуют требованиям закона. В частности, детей и родителей нередко в самолетах сажают далеко друг от друга.

При этом в Генпрокуратуре уточнили, что отдельные авиакомпании предусмотрели возможность пересаживать детей от одного сопровождающего к другому, в том числе при нахождении в разных классах обслуживания взрослого пассажира с ребенком до 12 лет, а также возможность рассадки детей до двух лет вместе с членами семьи и родственниками.

Как уточнили в ведомстве, для бортпроводников разработали правила обслуживания пассажиров с детьми, направленные на обеспечение комфортного и безопасного полета. Изменено обслуживание семей с детьми в аэропортах. Например, в аэропорту Иркутска теперь предоставляется комната матери и ребенка, в Хабаровском крае в таких помещениях можно получить горячую воду. В аэропортах Архангельска, Калининграда, Мурманска, Санкт-Петербурга, Сыктывкара и Ярославля пассажиров с детьми и беременных женщин регистрируют и сажают на рейс без очереди. А на аэровокзалах Сочи и Саратова для групп детей предоставляются отдельные стойки регистрации.

В Генпрокуратуре отметили, что в 2022-2023 годах в связи с неисполнением некоторыми авиакомпаниями обязательств в рамках воздушной перевозки в пользу несовершеннолетних по инициативе транспортных прокуроров взыскано более 350 тыс. рублей. "О необходимости совершенствования законодательства, регламентирующего вопросы воздушной перевозки несовершеннолетних, проинформирован Минтранс России. Состояние законности контролируется прокурорами", - резюмировали в ведомстве.