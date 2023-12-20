В Челябинской области выявили более 30 террористических преступлений с начала года

В ФСБ по региону сообщили об изъятии свыше 120 единиц огнестрельного оружия, 20 тыс. боеприпасов различного калибра, а также ликвидации четырех подпольных мастерских

ЧЕЛЯБИНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области выявили с начала этого года свыше 30 преступлений террористической направленности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления.

"В 2023 году УФСБ России по Челябинской области достигло ряда значимых результатов. Вскрыто и задокументировано более 30 преступлений террористической направленности, выявлены и сорваны замыслы иностранных спецслужб и террористических организаций", - сказали в пресс-службе.

В управлении добавили, что также были выявлены и локализованы факты проведения компьютерной разведки иностранными спецслужбами в отношении объектов оборонно-промышленного комплекса и органов государственной власти.

Кроме того, были ликвидированы каналы незаконного оборота оружия, сотрудники изъяли свыше 120 единиц огнестрельного оружия, 20 тыс. боеприпасов различного калибра, ликвидировали четыре подпольные мастерские. Были пресечены каналы контрабандной поставки вооружений и военной техники, продукции военного назначения за границу.

В пресс-службе отметили, что из незаконного оборота было изъято более 150 кг наркотиков, выявлено пять нарколабораторий. Также были предотвращены коррупционные преступления, способные нанести государству многомиллиардный ущерб, пресечена деятельность преступных групп, организовавших каналы незаконной миграции и легализации иностранцев.