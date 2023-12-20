В Петербурге перекрыли Гороховую улицу после обрушения дома

По информации властей города, пострадавших нет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Движение транспорта по Гороховой улице в Санкт-Петербурге, где обрушился шестиэтажный дом, временно прекращено. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

"В настоящее время на месте продолжает работу штаб по ликвидации обрушения. Силами почти ста сотрудников МЧС ведется разбор и исследование конструкций здания. На Гороховой улице находится порядка сорока единиц спецтехники. Движение по Гороховой улице приостановлено", - говорится в сообщении.

Обрушились два расселенных подъезда шестиэтажного дома номер 73. Пострадавших, по информации петербургских властей, нет. По распоряжению губернатора Александра Беглова жильцов из оставшихся подъездов, а также жителей соседнего дома номер 71 разместили в ближайших гостиницах.

В 02:02 мск поступило сообщение об обрушении шестиэтажного дома на Гороховой улице, 73 в Адмиралтейском районе Петербурга. Бывший доходный дом, построенный в 1885 году в стиле эклектики и перестроенный в 1904 году, находился на ремонте. По данным городских СМИ, первая трещина появилась на здании накануне. В администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, куда ТАСС направил запрос о ситуации, от комментариев отказались. По информации МЧС, к ликвидации происшествия привлечены 24 единицы техники и 89 человек личного состава, от МЧС - 14 единиц техники и 56 человек. Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга начала проверку в связи с обрушением здания.