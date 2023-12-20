В Росатоме заявили, что Дальний Восток очищен от радиационно-опасного наследия СССР

Заместитель генерального директора госкорпорации по машиностроению и индустриальным решениям Андрей Никипелов отметил, что речь идет именно о плавучих объектах, в частности об атомных подводных лодках

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Российский Дальний Восток полностью очищен от радиационно-опасного наследия СССР, накопленный вред исключен, вред для населения и для окружающей среды исключен. Об этом сообщил ТАСС заместитель генерального директора Росатома по машиностроению и индустриальным решениям Андрей Никипелов.

"Если говорить о Дальнем Востоке, то в этом году произошло достаточно знаменательное событие. Во-первых, два последних плавучих ядерных радиационно-опасных объекта были утилизированы и переведены в безопасное хранение. Во-вторых, наиболее опасные отходы - отработанное ядерное топливо - в этом году с Дальнего Востока были полностью вывезены. На сегодняшний момент накопленный вред исключен, вред для населения и для окружающей среды исключен. Мы совершенно спокойны по поводу радиационной обстановки в этом регионе", - сообщил Никипелов. Он добавил, что речь идет именно о плавучих объектах, в частности об атомных подводных лодках. Береговые объекты в настоящее время находятся в собственности Военно-морского флота РФ и продолжают эксплуатироваться.

По словам собеседника агентства, Росатом находится в режиме "ожидания и готовности". "Если и когда морской флот примет решение выводить из эксплуатации те или иные объекты, тогда мы начнем подключаться к реализации этих задач", - сказал он.

Что касается Северо-Западного региона России, то замгендиректора Росатома напомнил, что в этом году была завершена уникальная десятилетняя программа утилизации опасного ядерного и химического наследия - плавучей технической базы "Лепсе" в Мурманской области, которая обеспечивала работу первых атомных ледоколов и чье хранилище отработавшего ядерного топлива много лет представляло значительный экологический риск для региона и всей страны.

"Это была уникальная операция. Она длилась больше 10 лет. Пришлось создавать специальное наземное укрытие, строить специальные здания и сооружения, после этого выделять и разделять те части, которые были радиационно-опасными, специально созданными для этого манипуляторами и роботами, потому что нахождение в этой зоне людей физически было невозможно. Это был очень большой труд, в котором участвовало много раз разных институтов, научным руководителем был Курчатовский институт", - отметил Никипелов. Сейчас Росатом занят утилизацией накопленного в регионе отработанного ядерного топлива. "Большое количество топлива уже вывезено. У нас есть планы, мы их реализуем и уже в ближайшие годы закончим работу в регионе. Таким образом, у нас и Северо-Запад будет полностью очищен от наследия советских времен", - заверил он.