Московских школьников в феврале познакомят с кинопроизводством Узбекистана

Школьники отправятся на киностудию "Узбекфильм" и посетят зарубежный филиал Всероссийского государственного университета кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК) в Ташкенте

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Креативное пространство киностудии им. М. Горького "Кинокампус Горького" в феврале отправит школьников из Москвы на киностудию "Узбекфильм", чтобы познакомить детей с особенностями кинопроизводства Узбекистана. Попасть в команду киноэкспедиции смогут победители творческого конкурса видеоконтента, сообщили в пресс-службе киностудии им. Горького.

"В феврале 2024 года школьники столицы отправятся на киностудию "Узбекфильм" и посетят зарубежный филиал Всероссийского государственного университета кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК) в Ташкенте. Поездка станет одной из первых в 2024 году международных киноэкспедиций, которую организует креативное пространство киностудии им. М. Горького - "Кинокампус Горького" - при поддержке правительства Москвы", - говорится в сообщении.

В бесплатную киноэкспедицию отправятся победители творческого конкурса видеоконтента, который уже стартовал на сайте "Кинокампуса Горького". Принять участие в нем смогут столичные подростки в возрасте 13-17 лет. В рамках испытания ребятам самостоятельно или в группе до трех человек необходимо записать и отправить ролик до 5 февраля 2024 года включительно. На конкурс принимаются игровое и документальное короткометражное кино, а также видеорепортаж, видеоподкаст, анимация, моушн-графика, обучающие, презентационные, рекламные ролики и видео-арт.

Перед отправлением в киноэкспедицию авторы лучших работ посетят онлайн-занятия по сценарному искусству и режиссуре от наставников. В поездке участников ждут мастер-классы по актерскому и операторскому искусству, режиссуре. Также школьникам дадут возможность снять фильм в локациях Ташкента.

"В 2023 году в рамках проекта бесплатных международных киноэкспедиций креативного пространства "Кинокампус Горького" московские школьники побывали в Узбекистане и Сербии. В следующем году мы планируем продолжить эту программу. Уже в январе 2024 года победители творческого конкурса отправятся в Белоруссию, Узбекистан, Армению, Казахстан и Турцию. Такие экспедиции позволят ребятам не только обучиться кинопрофессиям, но и отснять на некоторых площадках собственный фильм", - привели в пресс-службе слова министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина.