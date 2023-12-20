В Хабаровском крае планируют возобновить работу центра обучения фармспециалистов

Губернатор Михаил Дегтярев отметил, что до 8% медикаментов на фармрынке России являются некачественными и немаркированными

ХАБАРОВСК, 20 декабря. /ТАСС/. Центр компетенций на базе Дальневосточного центра лекарственного обеспечения в Хабаровском крае возобновит работу по обучению специалистов фармации. Об этом сообщил глава края Михаил Дегтярев в Telegram-канале.

"Выход - возобновить работу Центра компетенций на базе Дальневосточного центра лекарственного обеспечения. Здесь будут обучать корректно вести учет препаратов. Наша задача - обеспечить максимальный охват: государственные и частные фарморганизации", - написал Дегтярев.

Он отметил, что до 8% медикаментов на фармрынке страны - некачественные, немаркированные и контрафакт. Их выявлением и изъятием занимается в том числе территориальный орган Росздравнадзора.

По информации правительства края, территориальный орган Росздравнадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области уделяет внимание мониторингу движения лекарственных препаратов. В медучреждениях и аптеках он проводится ежедневно, что позволяет отслеживать ценовую политику, количество средств, их остатков, срок годности. Однако в настоящее время в системе скопился достаточно большой объем неактуальных данных, "зависший" в обороте товар. Основная причина - человеческий фактор и высокая текучесть кадров: на смену обученным сотрудникам приходят новые, не владеющие нужными навыками. По словам губернатора, такая халатность грозит серьезными последствиями, поскольку государство не видит объективную ситуацию.

С начала года специалисты учреждения провели ряд внеплановых проверок фармацевтических организаций, выборочный контроль качества лекарств в аптечных пунктах (более 460 образцов), выявили и заблокировали 28 сайтов, незаконно торговавших лекарствами в интернете. Совместно с МВД из оборота изъяли десятки единиц незарегистрированных медикаментов.