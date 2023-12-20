Почти 600 медработников вышли на работу в Подмосковье по программе "Приведи друга"

В рамках программы сотрудник больницы может пригласить на работу в свою медицинскую организацию медработника и в случае его трудоустройства получить премию

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Программа "Приведи друга" реализуется в Подмосковье с прошлого года, в рамках нее на работу вышло почти 600 медицинских работников. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

В рамках программы сотрудник больницы может пригласить на работу в свою медицинскую организацию медработника и в случае его трудоустройства получить премию: до 50 тыс. рублей за врача, до 25 тыс. рублей за фельдшера или медсестру.

"В Подмосковье внедрен целый комплекс мер соцподдержки для медработников. Программы касаются и решения жилищного вопроса - это компенсация аренды жилья, предоставление бесплатного земельного участка, "Социальная ипотека", и денежных выплат - "Земский доктор", губернаторская доплата, доплата молодым специалистам и другие. Благодаря программе "Приведи друга", в Подмосковье трудоустроились 585 медработников, в том числе более 330 только в этом году", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.

Отмечается, что программа пользуется наибольшей популярностью у медицинских сестер, фельдшеров скорой помощи, участковых терапевтов и педиатров. Наибольшее количество участников программы работает в Красногорске, Сергиевом Посаде, Раменском, Реутове и Пушкино.

Премия за привлеченного сотрудника выплачивается в два этапа: 50% при трудоустройстве и 50% после 3-х месяцев работы. При этом привлеченный сотрудник должен быть трудоустроен на основную должность на полную ставку и не работать до этого в подмосковных медорганизациях в предыдущие 6 месяцев и более.