В Челябинской области ограничили движение грузовиков и автобусов из-за непогоды

Речь идет об участке трассы М-5 "Урал" с 1548-го км по 1779-й км

ЧЕЛЯБИНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Сильный снегопад стал причиной ограничения движения грузовиков, автобусов и такси на участке федеральной трассы М-5 в горнозаводской зоне Челябинской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе управления дорог "Южный Урал".

"C 11 часов (09:00 мск) вводится временное ограничение движения на участке федеральной трассы М-5 "Урал" с 1548-го км по 1779-й км (горнозаводская зона - прим. ТАСС). Данные ограничения распространяются на пассажирские автобусы, маршрутные такси, грузовые транспортные средства, осуществляющие перевозку тяжеловесных грузов и крупногабаритных грузов, легковые такси", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, причиной ограничения стали неблагоприятные метеорологические явления - сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад, плохая видимость. Предварительно, ограничения будут действовать до 15:00 (13:00 мск). Однако, как уточнили в пресс-службе, ограничения могут продлить, если неблагоприятные условия будут сохраняться.