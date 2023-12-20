Суд 22 декабря рассмотрит дело о дискредитации ВС РФ против автора сериала Mr. Freeman

Павлу Мунтяну грозит штраф до 50 тыс. рублей

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Хорошевский суд Москвы 22 декабря рассмотрит дело об административном правонарушении в отношении автора сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна (признан в РФ иноагентом), которого подозревают по статье о дискредитации армии. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Заседание суда по делу Мунтяна назначено на 22 декабря на 09:00 мск", - сообщили агентству.

В отношении него составлен протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов страны и ее граждан). Ему грозит штраф до 50 тыс. рублей.

Мунтян с начала СВО выступил в поддержку Украины и запустил фонд, собиравший деньги на приобретение средств защиты, продуктов питания, а также запуск мастерских по пошиву бронежилетов для ВСУ. Он находится за пределами России.