В Росморречфлоте сообщили, что теплоход из Турции отбуксировали в Новороссийск

Судно "Askalon" потеряло ход из-за неисправности двигателя

КРАСНОДАР, 20 декабря. /ТАСС/. Теплоход "Askalon", следовавший из Турции, потерял ход из-за неисправности двигателя в открытом море в районе Новороссийска, что представляло угрозу для судоходства. Спасатели отбуксировали его в порт. Об этом сообщается в Telegram-канале Росморречфлота.

"Судно следовало в балласте из Турции и из-за неисправности двигателя потеряло ход, находясь в открытом море на расстоянии 38,5 мили юго-западнее порта Новороссийск. Капитан судна просил о помощи", - говорится в сообщении. Уточняется, что теплоход бесконтрольно дрейфовал за пределами 12-мильной зоны.

Отмечается, что к месту происшествия в кратчайший срок отправилось профессиональное аварийно-спасательное формирование на буксире "Меркурий" и отбуксировало судно к месту ремонта в морской торговый порт Новороссийск.