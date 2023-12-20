Новый онлайн-сервис в Подмосковье проверит наличие договора на оказание соцуслуг

С марта 2023 года жители Московской области могут заключить договор на оказание социальных услуг через региональный портал. За это время поступило свыше 6,8 тыс. таких обращений

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Власти Московской области запустили новый онлайн-сервис, который поможет проверить наличие действующего договора на оказание социальных услуг перед заключением нового. Об этом сообщила пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Отмечается, что с марта 2023 года жители Московской области могут заключить договор на оказание социальных услуг через региональный портал. За это время поступило свыше 6,8 тыс. таких обращений.

"Если человек захотел поменять исполнителя услуг по социальному сертификату, то сначала он должен расторгнуть предыдущий договор и только потом подавать новое заявление. Проверять наличие действующего договора теперь будет цифровой сервис, который мы внедрили в онлайн-форму", - приводятся в сообщении слова главы Мингосуправления Подмосковья Надежды Куртяник.

Социальный сертификат - это индивидуальная программа предоставления услуг, которая выдается в случае признания гражданина нуждающимся в помощи. Например, если требуется обслуживание на дому или детская реабилитация в полустационарной форме. Обладатели сертификата могут выбрать исполнителя на оказание услуг и заключить с ним электронный договор.

Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на региональном портале с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Проект договора с исполнителем услуг по сертификату для подписания будет направлен в личный кабинет заявителя в течение одного рабочего дня.