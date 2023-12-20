Путин поздравил коллектив онкологического института им. Герцена с юбилеем

Президент отметил, что это значимая дата для всего отечественного здравоохранения

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив Московского научно-исследователького онкологического института имени П. А. Герцена со 125-летием медучреждения, отметив, что это значимая дата для всего отечественного здравоохранения.

"Поздравляю вас со 125-летием Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена. Юбилей старейшего онкологического центра России и Европы - знаменательное событие не только для его коллектива, это большая, значимая дата для всего отечественного здравоохранения", - указал глава государства в поздравительной телеграмме, которую зачитал на открытии памятника онкологу Петру Герцену главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн.

Президент отметил, что у истоков создания института стояли ученые, общественные деятели, предприниматели и меценаты, которые понимали важность становления и развития медицинской науки в стране. Эти люди своим самоотверженным трудом заложили традиции честного и беззаветного служения своему призванию, людям и Отечеству, подчеркивается в послании Путина.

"За минувшее время многие поколения талантливых врачей, медицинских сестер, специалистов внесли огромный вклад в организацию медицинской помощи, разработку поистине уникальных методик диагностики онкологических и других заболеваний, лечения и реабилитации пациентов, сохранили здоровье и жизнь тысячам людей", - акцентировал внимание глава государства.

Коллектив института с "огромным уважением относится к богатейшему наследию предшественников", говорится в поздравлении президента. "Высокая миссия института, ваш многогранный востребованный труд, неизменная приверженность благородным принципам милосердия и подвижничества, душевная чуткость и неизменная готовность прийти на помощь заслуживают глубокого искреннего признания", - подытожил Путин.

© Диана Самохина/ ТАСС

Поздравление премьера

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин также направил поздравительную телеграмму по случаю 125-летия научно-исследователького онкологического института. Он напомнил, что по инициативе Петра Герцена в медучреждении были открыты отделения гематологии и рентгена, экспериментально-клиническая патологическая лаборатория, проводилось много исследований, разрабатывались новые методы лечения.

"Институт по праву носит имя знаменитого хирурга, приумножает его традиции, борется с тяжелыми заболеваниями", - отмечается в послании главы кабмина, которое зачитал заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин.

По словам Мишустина, сегодня институт является лидирующим экспертом по лучевой диагностике, молекулярной генетике, патоморфологии, оказывает квалифицированную помощь тысячам пациентов с применением инновационных методов лечения. Центр ведет активную научную деятельность - разрабатывает передовые технологии, широко используемые в клинической практике, а его современная операционная позволяет проводить сложнейшие операции.

"В институте работает высокопрофессиональная команда замечательных врачей: хирургов, радиотерапевтов, реаниматологов, анестезиологов, заботливый медицинский персонал. Ежедневно каждый из вас дарит надежду на выздоровление людям с серьезными заболеваниями", - указал председатель правительства.

Он поблагодарил коллектив института за его труд, а также пожелал новых успехов и достижений.