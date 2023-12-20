В РЭО связали нарушения вывоза мусора со снегопадами

Пожаловаться на проблему с вывозом отходов можно через систему "РЭО Радар"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Рост жалоб на невывоз отходов связан со снегопадами, все сообщения отрабатываются с региональными операторами, возникающие ситуации устраняются в кратчайшее время. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе РЭО.

"С наступлением морозов РЭО фиксирует рост жалоб, связанных с нарушением графика вывоза твердых коммунальных отходов. Это было обусловлено неблагоприятными погодными условиями (снегопады, критически низкие температуры в некоторых регионах), увеличение отходообразования в предпраздничные дни. Все сообщения оперативно отрабатываются с региональными операторами и органами исполнительной власти и сопровождаются до полного устранения нарушений. Благодаря налаженной системе связи возникающие нештатные ситуации устраняются в кратчайшее время", - говорится в сообщении.

Пожаловаться на проблему с вывозом отходов можно через систему "РЭО Радар". Сервис собирает жалобы и обращения по таким категориям, как стихийная свалка, нарушение сбора мусора, сброс опасных отходов, противозаконная утилизация, нарушение деятельности полигонов, неприятный запах, отсутствие контейнеров для раздельного сбора мусора и другое. На сайте radar.reo.ru или по телефону 8 (800) 551-31-20 можно сообщить о проблемах с вывозом отходов. Жалобы передают региональным операторам или местным властям. В 2022 году к системе "РЭО Радар" подключились все российские регионы.