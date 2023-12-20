В Прикамье из-за погодных условий ограничили движение грузовиков на двух трассах

Речь идет о дорогах М-7 "Волга" и Р-242 Пермь - Екатеринбург

ПЕРМЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Ограничения движения грузового транспорта ввели на федеральных трассах М-7 "Волга" и Р-242 Пермь - Екатеринбург в Пермском крае из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В связи с прохождением неблагоприятных метеорологических явлений ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог Прикамье Федерального дорожного агентства" в целях обеспечения безопасности дорожного движения введено временное ограничение движения грузового автомобильного транспорта на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения М-7 "Волга" и Р-242 Пермь - Екатеринбург", - сообщили в управлении МЧС.

По данным ведомства, движение на трассе М-7 "Волга" ограничено на территории Большесосновского муниципального округа, Очерского, Нытвенского и Краснокамского городских округов. На трассе Р-242 под ограничение попали участки на территории Пермского и Кунгурского муниципальных округов и в Суксунском городском округе.

В министерстве транспорта Прикамья пояснили, что ограничения будут действовать до 23:59 (21:59 мск) 22 декабря.

Как сообщали ранее в пермском Центре геоинформационных систем (ГИС-центр), в Пермском крае после продолжительных аномальных морозов наступила аномально теплая неделя с трехдневной оттепелью. Средняя температура воздуха за неделю ожидается выше нормы на 8-10 градусов. Пик потепления ожидается со среды по пятницу, когда почти на всей территории края будет оттепель до 0 - плюс 2 градусов. Также, по данным метеорологов, на юге Прикамья в дни оттепели возможны дожди, а при похолодании в выходные дни на всей территории края будет сильная гололедица.