Совет ЕС и Европарламент достигли соглашения о реформе миграционной системы

Пять законов ЕС затрагивают все этапы управления предоставлением убежища и миграцией

БРЮССЕЛЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Совет ЕС и Европарламент достигли политического соглашения о реформе миграционной системы сообщества. Об этом сообщила пресс-служба Совета.

"Испанское председательство в Совете и Европарламент достигли соглашения по основным политическим элементам пяти ключевых правил, которые полностью пересмотрят правовую базу ЕС в области предоставления убежища и миграции", - отмечается в заявлении.

В документе поясняется, что "пять законов ЕС, которые согласовали президент Испании и парламент, затрагивают все этапы управления предоставлением убежища и миграцией". "Начиная от проверки нелегальных мигрантов по прибытии в ЕС, сбора биометрических данных, процедур подачи и обработки заявлений о предоставлении убежища, правил определения того, какое государство-член несет ответственность за рассмотрение заявления о предоставлении убежища, а также сотрудничество и солидарность между государствами-членами и способы разрешения кризисных ситуаций, включая случаи использования мигрантов в качестве инструментов", - говорится в нем.

После политического соглашения евроинституты должны приступить к технической работе. Затем оно будет передано на официальное утверждение Советом ЕС, после чего вступит в силу.