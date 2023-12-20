Мосгордума приняла отчет мэра Москвы о работе правительства города

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников отметил, что важнейшими направлениями остаются социальная поддержка москвичей, сферы образования, здравоохранения

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Московская городская дума приняла отчет мэра Москвы Сергея Собянина о деятельности городского правительства. Соответствующее решение принято в ходе пленарного заседания столичного парламента.

"Заслушав <...> отчет мэра Москвы о результатах деятельности правительства Москвы, предлагается принять решение: принять к сведению отчет мэра Москвы о результатах деятельности правительства Москвы, продолжить координацию действий Московской городской думы и правительства Москвы по решению вопросов, отмеченных в отчета мэра Москвы о результатах деятельности правительства Москвы", - сказал в ходе заседания председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Большинство депутатов поддержали данное решение. Впервые ежегодный отчет мэра прозвучал не только в стенах и онлайн-трансляции Мосгордумы, но и в эфире телеканалов ТВЦ и "Москва-24".

"Это традиционная форма взаимодействия исполнительной и законодательной власти столицы, всегда открытый и конструктивный диалог с москвичами, городским сообществом. <...> Подведены итоги реализации государственных программ развития столицы. Наш мегаполис сохраняет лидирующие позиции по многим показателям и завоевывает новые, это стало возможно благодаря высокому экономическому, промышленному росту, инвестиционной привлекательности столицы, активному внедрению цифровых технологий. Выделены приоритетные направления работы на ближайшую перспективу, важнейшими из них остаются социальная поддержка москвичей, сферы образования, здравоохранения", - пояснил в беседе с ТАСС Шапошников.

Он добавил, что "2022 год стал годом новых вызовом для Москвы и всей страны, начала специальной военной операции, продолжения беспрецедентных экономических санкций".

"Надежный запас прочности, эффективный комплекс антикризисных мер, разработанный правительством Москвы при участии депутатов Мосгордумы позволили перестроить экономику, открыть новые точки роста для развития столичного производства. Мы нашли новые возможности, выполнив все социальные обязательства перед москвичами. Жители столицы, в свою очередь, проявили высочайшие нравственные качества, чувства солидарности, сплоченности. Помощь участникам СВО и их семьям, гуманитарная помощь новым регионам России - наш город все это время живет под лозунгом "Москва помогает", - заключил председатель столичного парламента.