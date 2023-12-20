Первые 500 подмосковных специалистов прошли переподготовку в сфере туризма

Обучение проходило по 10 программам и охватило фактически все сферы туристической деятельности

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Первые 500 слушателей бесплатной программы переподготовки в сфере туризма в Подмосковье прошли обучение и получили дипломы, сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.

"Сотрудничество Министерства культуры и туризма Московской области и Российского государственного университета туризма и сервиса вновь подтверждает свою эффективность. В результате партнерства был создан Федеральный ресурсный центр подготовки кадров в Подмосковье, который предоставил бесплатное обучение для 500 специалистов, обучение которых проходило по 10 программам и охватило фактически все сферы туристической деятельности. Уверен, что все участники программы успешно применят свои полученные профессиональные навыки на практике", - приводятся в сообщении слова первого замминистра культуры и туризма Московской области Алексея Шимко.

Уточняется, что в списке из 10 программ туроперейтинг и экскурсионное обслуживание, гостиничное хозяйство и ресторанный бизнес, направление въездного туризма из КНР, промышленный, сельскохозяйственный и патриотический туризм, а также сфера государственного и муниципального управления. Как отметил ректор РГУТИС Александр Федулин, которого цитирует пресс-служба, обучение проводилось с сентября по декабрь, по итогам прохождения курсов слушатели под руководством партнеров программ подготовили практико-ориентированные проекты, которые показали актуальность предложенных образовательных методик.