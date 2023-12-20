Жителю Волгограда назначили штраф за размещение террористических роликов

Ибрагим Хачукаев должен выплатить 200 тыс. рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 декабря. /ТАСС/. Южный окружной военный суд назначил штраф в 200 тыс. рублей жителю Волгограда Ибрагиму Хачукаеву за размещение террористических видеороликов в интернете, учтя время его содержания под стражей. Об этом журналистам сообщил представитель суда.

"В соответствии с приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей, а также он освобожден из-под стражи, так как суд учел срок задержания и нахождения его под стражей", - говорится в сообщении.

Хачукаеву было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

В суде уточнили, что в 2020 году подсудимый, находясь в Волгоградской области, разместил на своей открытой странице в соцсети скопированные у других пользователей восемь террористических видеофайлов, которые содержали утверждения о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании.