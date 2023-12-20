В Совете законодателей предложили кабмину блокировать сайты с призывами против вакцинации

Согласно документу, кабмину рекомендовано рассмотреть вопросы "о внесении изменений в законодательство <...> в целях ограничения доступа к сайтам в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", пропагандирующих отказ от вакцинации"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Президиум Совета законодателей на заседании принял решение рекомендовать кабмину обсудить разработку изменений в законы с целью ограничения доступа к сайтам, пропагандирующих отказ от вакцинации.

Согласно документу, кабмину рекомендовано рассмотреть вопросы "о внесении изменений в законодательство <...> в целях ограничения доступа к сайтам в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", пропагандирующих отказ от вакцинации".

Президиум прошел в преддверии заседания Совета законодателей. Это совещательный и консультативный орган при российском парламенте. В его состав входят главы палат Федерального собрания - спикер Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, их заместители, председатели профильных комитетов, руководители законодательных органов государственной власти российских регионов. В среду в столичном Доме союзов состоится заседание совета, которое посвящено 30-летию Федерального собрания, на котором, как ожидается, выступит президент РФ Владимир Путин.