Сенатор предложила ввести в школах единый стандарт по повышению толерантности

Председатель комитета СФ по социальной политике Елена Перминова добавила, что также необходимо обучить российских школьников мерам реагирования на буллинг

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Единый стандарт по повышению толерантности и профилактики конфликтов необходимо ввести в российских школах. С таким предложением к правительству РФ обратилась председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова.

"Указом президента России Владимира Владимировича Путина следующий год у нас объявлен Годом семьи и считаю целесообразным правительству в плане основных мероприятий по проведению Года семьи предусмотреть в том числе разработку и внедрение в общеобразовательных учреждениях страны единого стандарта по повышению толерантности и профилактики конфликтов в межличностных отношениях, как в семье, так и в школе", - сказала сенатор, выступая на заседании президиума Совета законодателей при Федеральном Собрании Российской Федерации.

Она добавила, что также необходимо обучить российских школьников мерам реагирования на буллинг, "чтобы уберечь наших детей и сохранить их как физическое, так и психологическое здоровье".

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении следующего года в РФ Годом семьи. Решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. Правительству РФ поручается к 27 декабря образовать соответствующий оргкомитет и утвердить план мероприятий Года семьи.