В Подмосковье более 85 тыс. вакансий доступны для трудоустройства

Самым популярным направлением для трудоустройства стало производство

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Свыше 85 тыс. вакансий открыты для трудоустройства в организации Московской области, больше всего рабочих мест доступно в сфере производства. При этом уровень безработицы в регионе составляет 0,23%, что в два раза меньше показателей годом ранее, сообщила ТАСС министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

"Всего в регионе открыто более 85 тыс. вакансий. Самым популярным направлением для трудоустройства стало производство - 35 тыс. вакансий. Сюда мы относим такие профессии как инженер, токарь, фрезеровщик. Далее идет сфера транспорта и перевозок, а также продажи - всего более 10 тыс. вакансий. Следом идет уже сфера образования - 4 тыс. вакансий", - рассказала Болатаева.

В министерстве социального развития добавили, что уровень регистрируемой безработицы на конец текущего года составляет порядка 0,23%. Это почти в два раза меньше, чем в прошлом году.

Также в пресс-службе уточнили, что для эффективного поиска работы жители могут воспользоваться порталом "Работа в России" и фильтрами для того, чтобы найти работу удобную по расположению, интересам, зарплатным ожиданиям и графику.