Собянин сообщил, что сеть московских центральных диаметров охватит другие регионы

Поезда наземного метро свяжут Москву с Тверью, Калугой, Тулой и другими крупнейшими городами центральной России, отметил мэр столицы

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Московские центральные диаметры (МЦД) будут продлены в другие регионы, в том числе до Калуги, Тулы и Твери. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В планах - строительство трех новых линий (Бирюлевской, Троицкой и Рублево-Архангельской - прим. ТАСС) и порядка 40 станции метро. Сеть МЦД будет продлена в другие регионы, поезда наземного метро свяжут Москву с Тверью, Калугой, Тулой и другими крупнейшими городами центральной России", - сказал Собянин в ходе ежегодного отчета о деятельности правительства города в Мосгордуме.

Он добавил, что столичное правительство и ЦППК продолжат активно обновлять подвижной состав МЦД.

"Успешный город невозможно себе представить без мощной и надежной транспортной инфраструктуры. Уходящий год стал рекордным, мы успешно завершили мегапроект строительства Большой кольцевой линии метро, двух диаметров наземного метро (МЦД-3 и МЦД-4 - прим. ТАСС) и крупнейших дорожных магистралей: Московского скоростного диаметра, проспекта Багратиона и Южной рокады. В результате был создан новый транспортный каркас Москвы. Тем не менее город продолжает расти, и транспортная система должна развиваться", - резюмировал мэр.

Движение по первым московским центральным диаметрам от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска открыли в ноябре 2019 года. С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления Московской железной дороги. Всего планируется открытие пяти диаметров. Третий диаметр от Зеленограда до Раменского был запущен 17 августа 2023 года, МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного - 9 сентября. Осталось запустить МЦД-5 - от Пушкина до Домодедова.