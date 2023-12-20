Собянин: в Москве за последние годы обновили более 300 медобъектов площадью 1,6 млн кв. м

Мэр Москвы напомнил, что были построены корпуса Морозовской детской больницы, "Коммунарки", инфекционной клинической больницы № 1, флагманский центр Боткинской больницы и НИИ имени Склифосовского

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Специалисты в Москве за последние годы реконструировали более 300 корпусов медицинских объектов, их общая площадь превысила 1,6 млн кв. м. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета о деятельности правительства города в Мосгордуме.

"Последние 5 лет перешли к активной фазе капитального переустройства инфраструктуры московского здравоохранения. По самым высоким мировым стандартам строятся новые комплексы для новых больниц и поликлиник. Идет реконструкция действующих зданий. За последние годы реконструировано свыше 300 корпусов общей площадью более 1,6 млн кв. м", - сказал Собянин.

Он напомнил, что были построены корпуса Морозовской детской больницы, "Коммунарки", инфекционной клинической больницы № 1, флагманский центр Боткинской больницы, НИИ имени Склифосовского.

"Кроме того, реконструирована половина поликлиник Москвы, оставшуюся часть обновим в ближайшие два-три года. Работа по модернизации материальной базы не останавливается ни на один день. Ее результатом будет новый уровень и качество московского здравоохранения. Таких масштабов и скорости изменений еще не было в истории нашего города, да и всей страны", - добавил мэр.