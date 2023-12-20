Опубликована шифровка телеграммы НКГБ 1941 года с точной датой нападения фашистов на СССР

Начальник отдела научной экспертизы фондов президентской библиотеки им. Ельцина Алексей Воронович заявил, что документ представлен впервые

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Президентская библиотека им. Ельцина опубликовала содержание зашифрованной телеграммы, которую 21 июня 1941 года получило из Ленинградской области руководство НКГБ - в ней предупреждалось о скором начале войны с Германией. Как рассказал ТАСС начальник отдела научной экспертизы фондов библиотеки, кандидат исторических наук Алексей Воронович, документ представлен впервые и является одним из первых донесений органов государственной безопасности, в котором указана точная дата нападения.

"Документ представлен впервые - это стало возможным в рамках сотрудничества с Федеральным архивным агентством и совместной работе по созданию максимально полного комплекса архивных материалов по Второй мировой войне. Документ очень хорошо укладывается в целый пласт ранее опубликованных на нашем портале материалов, которые показывают работу органов государственной безопасности по выявлению планов гитлеровской Германии. Изучив их, становится понятно, что советское руководство знало о готовящемся нападении, но не имело точной даты - она появляется ориентировочно только 20-21 июня 1941 года", - сказал Воронович.

Телеграмма адресована наркому госбезопасности СССР Всеволоду Меркулову, отправителем значится начальник управления НКГБ по Ленинградской области Павел Куприн. В телеграмме Куприн сообщает, что германское консульство получило предписание отослать из Ленинграда 8 специалистов в срок строго до 22 июня, "так как (в) противном случае будет поздно". Информация подкреплялась полученными советской разведкой от канцлера консульства Бухгольца и консула Динстмана сведениями о том, что военные действия начнутся в ближайшие два-четыре дня, причем инициатором выступит Германия.

"Как раз 21 июня, в 22:10, состоялось совещание в Кремле по вопросу вероятного нападения в ближайшее время Германии на СССР. Было принято решение не поддаваться на провокации - опасались, что Германия совершит 22 июня какую-то провокацию, на которую отреагируют советские войска, и после этого Гитлер сможет обвинить СССР в попытке начать войну. Другое дело, что представленная телеграмма поступила около 20:00 - пока пройдет совещание, пока материалы будут переданы, пока приказы дойдут до западных регионов - время было упущено", - объясняет Воронович.

Оригинал телеграммы хранится в Центральном архиве ФСБ России. Ее оцифрованная версия попала в коллекцию "Вторая мировая война в архивных документах", которая, по словам Вороновича, на данный момент насчитывает уже более 12 тыс. единиц хранения и продолжает пополняться.