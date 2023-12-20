Памятник советскому хирургу Петру Герцену открыли в Москве

Герцен изображен сидящим за столом, на котором установлен микроскоп. Врач одет в халат, на голове у него - медицинский колпак

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Памятник советскому хирургу, основоположнику отечественной онкологической школы Петру Герцену открыли в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Монумент располагается на территории Московского научно-исследовательского онкологического института им. П. А. Герцена. Открытие памятника приурочили к 125-летию института. Герцен изображен сидящим за столом, на котором установлен микроскоп. Врач одет в халат, на голове у него - медицинский колпак.

"Удивительно, что именно Петр Александрович, являясь блестящим хирургом, заложившим основу онкологической реконструктивной хирургии, привнес в онкологию превентивное профилактическое направление. Именно он развивал учение об онкологических факторах риска онкологических заболеваний. Он являлся основным методологом, он знал всю нашу страну, потому что он лично объезжал все губернии и, фактически, воспитал плеяду первых отечественных онкологов и сделал новую специальность - онкология", - сказала на открытии монумента руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

Как отметил в своем приветственном слове министр здравоохранения России Михаил Мурашко, в центре, названном в честь Герцена, работают более 3 тыс. человек, ежегодно они выполняют более 16 тыс. операций. "Сотрудники института отличаются не только высоким профессионализмом, но и доброжелательным отношением к пациентам", - говорится в приветствии министра, которое зачитал его заместитель Евгений Камкин.

Герцен родился во Флоренции в 1871 году, скончался в 1947 году в Москве. Его отец - профессор физиологии Лозаннского университета (Швейцария) Александр Герцен, дед - общественный деятель, публицист Александр Герцен. Герцен - заслуженный деятель науки РСФСР (1934), член-корреспондент АН СССР (1939).