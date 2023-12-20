Суд оштрафовал "Точка ТВ" за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних в клипе "Странник"

Размер штрафа составил 1 млн рублей

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Таганский суд Москвы оштрафовал телеканал "Точка ТВ" на 1 млн рублей за показ клипа Николая Баскова "Странник" со сценами гомосексуальных отношений без маркировки "18+". Об этом сказано в тексте решения суда, с которым ознакомился ТАСС.

"Суд постановил ООО "Точка ТВ" признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения, с применением СМИ) и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей", - сказано в документе.

Клип со сценами нетрадиционных сексуальных отношений был показан в эфире канала в июне 2023 года. "Музыкальный видеоклип как рассказанная история отношений лирического героя (лица мужского пола) и лица мужского пола происходит на фоне атмосферы гедонизма и разврата, что реализуется преимущественно с помощью неоднократных сцен невербального чувственного взаимодействия двух лиц одного биологического пола (женского) в сексуальном контексте. Отношения лирического героя с лицом мужского пола позиционированы как обладающие особым личностным смыслом, содержат коммуникативные признаки романтического межличностного отношения. При этом взаимодействие лирического героя с лицом женского пола носит отстраненно созерцательный характер", - отмечается в решении суда.

По мнению суда, клип должен иметь маркировку не "16+", а "18+". Представители телеканала в суд не явились.