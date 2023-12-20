Собянин: количество преступлений в Москве в разы сократилось благодаря видеонаблюдению

Мэр столицы отметил, что во многом благодаря информационным технологиям Москва стала одним из самых безопасных городов мира

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Использование различных систем видеонаблюдения в Москве в разы снизило число преступлений и дорожно-транспортных происшествий, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Во многом благодаря информационным технологиям Москва стала одним из самых безопасных городов мира. Система видеонаблюдения городского пространства, фиксация нарушения ПДД и номеров машин, распознавание лиц в разы уменьшили количество смертельных дорожно-транспортных происшествий, угонов машин, разбоев, грабежей и прочих преступлений. Интеллектуальная транспортная система внесла ощутимый вклад в улучшение дорожного движения, помогла навести порядок в парковочном пространстве", - сказал Собянин в ходе ежегодного отчета мэра столицы о деятельности правительства города в Мосгордуме.

Он добавил, что Москва продолжает работу с федеральными органами власти по улучшению информатизации правоохранительных и судебных органов, оказывает содействие в повышении оперативности, открытости, безопасности и качества их услуг. Согласно презентации, транслируемой в ходе выступления Собянина, в 2011-2022 годах число квартирных краж уменьшилось в 24 раза, число хищений автомобилей - в 20 раз.